圓展2025年擬南向設點

圓展（3669）科技總經理許起裕昨（30）日表示，由於目前產能均在台灣，因應地緣政治考量，明年評估在東南亞越南及印尼兩地擇一設立生產據點，建立組裝線。針對明年營運展望，隨著政府預算增加且執行更有效率，對於專業影音Pro AV及視訊會議成長高度期待，醫療事業預期也將有兩位數增長。

圓展昨天召開線上法說會釋出展望。圓展今年前11月營收24.16億元，年增4.6%，累計今年前三季稅後純益1.68億元，年減20%，每股純益1.8元，主因去年上半年有處分不動產認列業外收益，基期較高所致。其中，今年前三季毛利率達59%，預估全年維持該水準，創歷史新高。

許起裕表示，圓展投入AI應用甚早，目前80%的營收都具AI功能，且2017年起工廠投入自動化，人工減少三成。展望明年營運，教育科技事業方面，雖然受美國教育市場下半年預算緊縮影響2024年表現，但明年教育科技趨勢仍穩健發展，圓展在既有實物攝影機及平板充電車產品外，推出首部無線麥克風與音訊串流設備，持續提供創新的智慧未來教室解決方案。

至於專業影音市場，近年成長雖然趨緩，但圓展在全球專業PTZ攝影機市占率約11%，未來將致力發展高等教育、企業及政府市場的客製化解決方案，擴大市占率。

視訊會議事業方面，2024年市場回復成長，需求回升帶動營收有兩位數成長。市場研究指出，整體市場到2028年呈現逐年成長趨勢。圓展強調，將持續整合全功能視訊會議系統及AI音視協作產品，進一步完善會議室解決方案。

另一方面，圓展近年積極拓展的OEM／ODM事業方面，今年營收占比逾一成，目標朝30%邁進，未來隨營收規模擴大，有望帶動獲利明顯增長。

智聯健康事業方面，目前已成功在數個國內外重點醫院建立試點與實際應用案例，並與國際系統整合廠商建立合作夥伴關係，攜手提供手術直錄播與遠端照護的解決方案，運用AI科技簡化遠距醫療繁瑣的操作流程，提升整體醫療效率，預期明年營運將有兩位數成長。