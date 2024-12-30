快訊

美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

圓展2025年擬南向設點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

圓展（3669）科技總經理許起裕昨（30）日表示，由於目前產能均在台灣，因應地緣政治考量，明年評估在東南亞越南及印尼兩地擇一設立生產據點，建立組裝線。針對明年營運展望，隨著政府預算增加且執行更有效率，對於專業影音Pro AV及視訊會議成長高度期待，醫療事業預期也將有兩位數增長。

圓展昨天召開線上法說會釋出展望。圓展今年前11月營收24.16億元，年增4.6%，累計今年前三季稅後純益1.68億元，年減20%，每股純益1.8元，主因去年上半年有處分不動產認列業外收益，基期較高所致。其中，今年前三季毛利率達59%，預估全年維持該水準，創歷史新高。

許起裕表示，圓展投入AI應用甚早，目前80%的營收都具AI功能，且2017年起工廠投入自動化，人工減少三成。展望明年營運，教育科技事業方面，雖然受美國教育市場下半年預算緊縮影響2024年表現，但明年教育科技趨勢仍穩健發展，圓展在既有實物攝影機及平板充電車產品外，推出首部無線麥克風與音訊串流設備，持續提供創新的智慧未來教室解決方案。

至於專業影音市場，近年成長雖然趨緩，但圓展在全球專業PTZ攝影機市占率約11%，未來將致力發展高等教育、企業及政府市場的客製化解決方案，擴大市占率。

視訊會議事業方面，2024年市場回復成長，需求回升帶動營收有兩位數成長。市場研究指出，整體市場到2028年呈現逐年成長趨勢。圓展強調，將持續整合全功能視訊會議系統及AI音視協作產品，進一步完善會議室解決方案。

另一方面，圓展近年積極拓展的OEM／ODM事業方面，今年營收占比逾一成，目標朝30%邁進，未來隨營收規模擴大，有望帶動獲利明顯增長。

智聯健康事業方面，目前已成功在數個國內外重點醫院建立試點與實際應用案例，並與國際系統整合廠商建立合作夥伴關係，攜手提供手術直錄播與遠端照護的解決方案，運用AI科技簡化遠距醫療繁瑣的操作流程，提升整體醫療效率，預期明年營運將有兩位數成長。

圓展 營收

延伸閱讀

台大不孕症權威C教授爆性騷 醫師公會全聯會決議：下月開會討論

高雄偏遠地區福音 甲仙區衛生所遠距醫療門診啟用

眺望2025／生醫健康邁入智慧醫療時代

義大醫院挹注澎湖偏鄉醫療 C肝根除治療率100%

相關新聞

日月光攜和碩 組AI聯盟

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）擴大跨業合作，昨（30）日宣布攜手倍利科技與和碩，共同簽署「封裝基板AI檢測系統...

神達數位 力拚高成長

神達（3706）旗下「小金雞」神達數位預計明年初登錄興櫃，壯大集團版圖，展望後市，神數預計明年智慧移動、智慧車載及智慧物...

今皓攻AI 軟硬通吃

今皓（3011）昨（30）日參與券商舉辦的法說會，董事長石浩吉表示，目前消費性電子、PC與車用等產品展望不算太明朗，惟A...

鴻海半導體布局奏捷

鴻海（2317）半導體布局再突破，昨（30）日宣布旗下鴻海研究院半導體研究所攜手人工智慧研究所，結合鴻揚半導體優異的製造...

可成庫藏股 已買7,454張

金屬機殼廠可成（2474）正處於庫藏股實施期間，昨（30）日公告再買回自家股票1,165張，總金額約2.25億元，平均每...

聯德控股11月EPS 0.41元

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（30）日公告11月稅後淨利3,000萬元，年增6.5倍、每股純益0.41元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。