海華搶進AI 三管齊下

無線模組廠海華（3694）2025年可望受惠於WiFi 7滲透率提升至15%，單價成長約四到六成，推升營運成長。海華同時搶進AI應用，打造AI無線模組、AI相機模組、機器人AI視覺辨識，隨著新產品陸續出貨，也將成為營運成長主動能之一。

海華日前應主管機關要求公布獲利，11月單月營收7.73億元，年增1.1%，稅後純益3,800萬元，年增68%，每股純益0.25元。海華第3季稅後純益1.41億元，每股純益0.93元；累計今年前三季每股純益2.13元。

海華目前聚焦筆記型電腦WiFi無線網路模組、AI智能安防傳感器模組、無人機方案、智慧眼鏡模組等四大主要產品

筆記型電腦WiFi無線網路模組及相機模組部分，海華表示，今年相機模組面臨客戶世代交替，明年可望恢復成長，2025年主力產品WiFi模組受惠WiFi 7滲透率提升至15%，整體ASP（平均單價）將成長約四到六成，將推升營運成長。

海華表示，相較Cloud AI雲端集中式運算，AI鏡頭模組的Edge AI本地邊緣運算可大幅縮短反應時間及更高的隱密性，更適合需要立即反應能力的應用場景。海華打造AI智能安防傳感器模組，可應用在犯罪及災害防止，長者及嬰幼兒看護，居家及工作場所安全維護，寵物行為觀察及照護等

看好2025年將是無人機產業元年，可應用在個人或空中商業攝影，緊急物資或貨物快速運送，安防巡邏、交通監控、火災防制、農業應用，高樓層建築與橋樑外觀檢查，海華打造無人機方案，包含長距離通訊用無線模組，長距離廣角夜視特殊鏡頭等。

此外，看好智慧眼鏡未來趨勢，海華打造整合微型化鏡頭模組、CPU／NPU及記憶體、影像訊號處理器、無線網路及藍牙於一身的高整合度微小化智慧眼鏡模組。

法人表示，海華本業無線模組持續成長外，新產品加入也可望推升營收及獲利有二位數成長。