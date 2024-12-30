聯德控股11月EPS 0.41元
散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（30）日公告11月稅後淨利3,000萬元，年增6.5倍、每股純益0.41元。
聯德控股近期股價表現凶猛，自12月以來，股價從107元起漲點，一度最高上漲到165.5元，30日股價回測，收157元，波段漲幅達46%，成為台股盤面焦點。
聯德控股今年11月營收5.39億元，月增28.7%、年增25.4%；累計今年前11月營收52.24億元，年增21.7%。
據了解，聯德控股上月營收增長主因來自迎接車用傳統旺季，加上手機散熱逐步放量、健身器材以及AI伺服器零組件等貢獻，挹注營運表現成長，整體本季業績有望攀今年最佳。
法人指出，聯德控股第4季營收有望雙位數季增，單季挑戰17億元，創近九季以來高點，動能主要來自車用，而散熱業務的動能則是伺服器相關貢獻度有望放大，加上健身器材新機種開始出貨，帶動本季業績增長。
聯德控股目前已前往泰國春武里、馬來西亞汝來設廠，分別生產車用、伺服器等產品，估計明年第2季開始投產。
展望明年，聯德控股持續聚焦車用與伺服器市場，而伺服器成長幅度預期將優於車用，全年雙位數增長。
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