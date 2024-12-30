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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

今皓攻AI 軟硬通吃

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

今皓（3011）昨（30）日參與券商舉辦的法說會，董事長石浩吉表示，目前消費性電子、PC與車用等產品展望不算太明朗，惟AI下游需求相當強勁，該公司持續篩選產品、優化毛利率，並進行AI軟硬整合，2025年保守中帶樂觀，後續也可望透過私募引進策略性投資人，並充實營運資金。

今皓今年發布「AI伺服器高速線與硬體」、「車用AI系統與機器人」、「企業用第二大腦Agatha」、「數字人應用平台TUAN」等四大產品線。在硬體部分，網通的外部線已由原先的100G、200G進展到400G，內部線則在開發PCle 6.0，後續將積極爭取出貨。

為發展AI產業，今皓將未來布局重點放在泰國廠，包含線束、模組跟整機都可從泰國廠出貨。

車用市場方面，石浩吉說，除耕耘歐美既有客戶外，也將擴大接單，並透過旗下勤天科技跨足日系車廠，雖目前車用展望較不明朗，但由於車用毛利率優於平均，且營收比重仍低，後續還有很大的成長空間，未來並將積極發展歐美、日系車廠市場。

今皓去年藉由併購勤天科技跨入車用AI領域，其中，勤天車用智慧AI系統主軸之一的自動駕駛演算法，正導入豐田、鈴木等日系車廠的醫院送餐車專案，預計2027年至2029年量產7,000輛；旗下駕駛監測系統明年第4季就會搭載於日系矢崎生產的1萬輛商用車與貨車。

消費性電子產品方面，受庫存去化影響，今皓第2、3季毛利率下滑，該公司持續淘汰低毛利產品，預期明年市況雖不明朗，但將較今年回溫，隨後續接單動能回溫，加上降低毛利較低產品比重，毛利率可望逐步回溫。

今皓今年臨時股東會通過私募案，公司表示，私募案主要用於充實營運資金、償還銀行借款及投資轉投資事業。

AI 毛利率

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