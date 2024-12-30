聯電發3.29萬張限制員工新股 3高層各得1280張

聯電發行3萬2956張限制員工權利新股，董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石各分得1280張，依今天收盤價43.1元計，市值約新台幣5516萬元。

為吸引及留任關鍵優秀人才，激勵員工全力以赴達成營運目標，創造公司及股東更高利益，並確保員工利益與股東利益相結合。聯電今年股東會決議通過發行6.6萬張限制員工權利新股。

聯電這次發行3萬2956張限制員工權利新股；其中，洪嘉聰、簡山傑及王石各分得1280張，執行副總經理徐明志分得650張，其餘資深副總經理及副總經理各分得450、420、400、300及280張不等。

依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿2年既得比例為33%，屆滿3年可得33%，屆滿4年可得34%。