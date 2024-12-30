花旗看金像電 有望受惠 ASIC發展、上調目標價至300元

AI ASIC受多家大廠推最新平台帶動，後續持續看望，金像電（2368）做為伺服器用板大廠，有望因此受惠，花旗於報告中表示，預期金像電將進一步從同業中取得更多的市場份額，因此給予「買進」的評等，目標價由275元上調至300元。

亞馬遜AWS日前於2024雲端年會上強調，晶片將來可能「一年一代」，不容錯誤發生，Trainium3專為滿足下一代生成式AI工作負載的高效能需求而設計，有助客戶更快地建立更大的模型，部署模型時提供卓越的效能，由Trainium3驅動的UltraServers預計將比Trn2 UltraServers的效能高出四倍。

花旗看好金像電主要有兩個理由，其中花旗指出，由於目前觀察到庫存消化結束，加上AI伺服器800G的放量，網路產業的需求正在上升，因此預期金像電明年上半年基本面強勁，下半年將迎來旺季。