機器人火種沒有熄 桓達挾雙動能飆漲停創歷史新高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名汽車、無人機及人形機器人「這三種機器人有望大規模生產」， 獲得欽點的人形機器人成為年底封關前的亮點，推升股價漲勢，30日由具有AI伺服器及AI機器人雙動能的桓達（4549）支撐機器人概念股的上漲攻勢，股價開高後衝上漲停226.5元， 寫下歷史新高價。

機器人成為未來AI應用的趨勢，台積電（2330）董事長魏哲家和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都看好； 美系外資報告也認為，確實看到人形機器人的進展，多家大廠積極投入人形機器人研究，台廠有望跟上潮流。

美系外資表示，輝達已聯絡多家台灣零組件廠商，包括和大（1536）、盟立（2464）、羅昇（8374）、上銀（2049）、直得（1597）、所羅門（2359）等，探討建立人形機器人供應鏈的可能性。

一連串看好機器人的未來發展趨勢，也吸引資金進駐，機器人相關概念股在封關前表現亮眼，亞洲最大製程自動化感測器製造廠桓達也搶攻 AI 機器人大餅，挾著AI伺服器液冷系統感測器切入「伺服器散熱市場」，本月開始出貨將持續放量，及傳出切入AI機器人「感測器」領域兩大題材，30日股價刷新天價。

桓達旗下「熱質式流量計及光電開關」，獲國內大廠認證做為水冷液冷散熱解決方案的感測器，躋身AI散熱方案供應鏈；目前已接獲AI ODM大廠訂單，自12月開始出貨，預期明年將持續放量，挹注營運成長動能；此外，傳出桓達切入AI機器人「感測器」領域。

桓達早盤以210.5元開高後走高， 盤中衝上漲停226.5元鎖死，創下歷史新高價，延續機器人概念股的上漲火種；中光電（5371）、和大、鈞興-KY（4571）、 宇隆（2233）、新漢（8234）、直得、百達-KY（2236）、欣技（6160）等股也是上漲走勢。