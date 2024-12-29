鴻海集團攻車電 再下一城

鴻海（2317）集團強攻車用電子再下一城，轉投資工業富聯（FII）宣布，旗下南寧富聯富桂取得ASPICE V4.0及 ASPICE for Cybersecurity V1.0 CL2等級認證，與全球車載嵌入式軟體開發管理方法對齊，持續擴大鴻海集團車用電子市場的版圖。

鴻海指出，ASPICE全名為「汽車軟體流程改善及能力評估」，ASPICE for Cybersecurity全名為「汽車網路安全工程的流程參考和評估模型」，是專為汽車產業設計的軟體開發流程能力評估模型。

其中，ASPICE綜合全球汽車產業在軟體開發管理方面的最佳標準，是國際公認的含金量很高的汽車電子產品開發「通行證」，正逐步成為汽車製造商對軟體供應商的入場門檻，具備國際認可的權威地位。

南寧富聯富桂近年重點布局新能源汽車核心零件的研發及智慧製造，將以此取得認證為新起點，持續將管理流程及累積的經驗推廣至其他項目，為更多汽車客戶提供更專業更安全的產品與技術。

鴻海集團今年在中國大陸擴張電動車、儲能電池、數位健康與機器人等新事業版圖。

例如7月下旬宣布在大陸鄭州建設新事業總部，第一期投資人民幣10億元（約新台幣45.3億元），加快推動電動車、儲能電池、數位健康和機器人等產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。