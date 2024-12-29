英業達虛擬偶像 旺年會獻唱

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）將於明年元月12日集團50周年旺年會登場演出，展現集團在元宇宙應用的能量，並進而延伸至更多周邊商機。

據悉，米拉蜜所有科技類製作來源都是由英業達旗下元宇宙技術處負責，音樂及動作細節則交由製作人陳子鴻編寫。

米拉蜜是英業達結合旗下元宇宙及AI應用，在「虛實元邦（VRSTATE）」虛擬平台上打造虛擬偶像歌手，角色設定的是具荷蘭血統的台灣18歲少女，擁有音樂、舞台以及繪畫才藝，精通國語、台語、英文等語言。

英業達強調，透過這次米拉蜜在實體演唱會的演出作為起點，團隊所委託的經紀公司喜歡音樂，也將為其在海內外進行接演廣告、代言、售票演唱會、周邊商品等各式商轉。

英業達上周五收盤價為50.8元，上漲0.3元。