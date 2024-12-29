快訊

嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

英業達虛擬偶像 旺年會獻唱

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）將於明年元月12日集團50周年旺年會登場演出，展現集團在元宇宙應用的能量，並進而延伸至更多周邊商機。

據悉，米拉蜜所有科技類製作來源都是由英業達旗下元宇宙技術處負責，音樂及動作細節則交由製作人陳子鴻編寫。

米拉蜜是英業達結合旗下元宇宙及AI應用，在「虛實元邦（VRSTATE）」虛擬平台上打造虛擬偶像歌手，角色設定的是具荷蘭血統的台灣18歲少女，擁有音樂、舞台以及繪畫才藝，精通國語、台語、英文等語言。

英業達強調，透過這次米拉蜜在實體演唱會的演出作為起點，團隊所委託的經紀公司喜歡音樂，也將為其在海內外進行接演廣告、代言、售票演唱會、周邊商品等各式商轉。

英業達上周五收盤價為50.8元，上漲0.3元。

元宇宙 演唱會 英業達

延伸閱讀

泰國衝電車！電電公會揮手 鴻海、金寶、英業達已布局

全民權證／英業達 兩檔風光

大摩：全球第3季伺服器直接出貨季增2% 看好四檔台股

在陸AI服務…台廠三優勢 闖出一片天

相關新聞

大摩謹慎看ABF載板 供給過剩可能至少再持續一、兩年

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，對ABF載板前景維持謹慎，主要是因為終端需求仍疲弱，加上廠商產能過剩。在台廠中，大摩...

智易 搶WiFi 7商機

網通廠智易（3596）今年營運穩健，並積極布局電信客戶明年升級需求，明年更將受惠WiFi 7轉換，光纖寬頻技術升級，5G...

旭暉 優化產品組合見效

旭暉應材（6698）致力優化產品組合展現初步成效，僅管營收呈衰退走勢，但毛利率顯著拉升；隨著積極展開產品多元化布局作業，...

工業電腦 業績將重返成長

工業電腦（IPC）族群將走出2024年營運逆風，展望2025年，以研華（2395）為首的工業電腦廠多看好市場需求復甦，營...

英業達虛擬偶像 旺年會獻唱

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）將於明年元月12日集團50周...

鴻海集團攻車電 再下一城

鴻海（2317）集團強攻車用電子再下一城，轉投資工業富聯（FII）宣布，旗下南寧富聯富桂取得ASPICE V4.0及 A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。