工業電腦 業績將重返成長

工業電腦（IPC）族群將走出2024年營運逆風，展望2025年，以研華（2395）為首的工業電腦廠多看好市場需求復甦，營運將重返成長軌道，包含研華、樺漢、研揚、凌華、艾訊等廠商皆預期，2025年營收將優於2024年。

工業電腦族群2024上半年處於市場庫存調整階段，下半年儘管庫存調整已告尾聲，但客戶拉貨力度仍顯疲弱，且新案有停滯現象，導致今年多數台灣工業電腦業者營收恐繳出較去年衰退的成績單。

不過，近期工業電腦逐步迎來復甦新氣象，各廠也紛紛揭露明年要衝刺成長的訊息。研華董事長劉克振即宣示，將轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，聚焦邊緣運算與AI商機，布局邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業等五大關鍵市場。

研揚總經理林建宏則透露，產業已開始復甦，出現庫存回補及新訂單需求，看好本季營運優於上季；歐美及中國大陸市場成長，加上邊緣AI業務預計明年第2季進入大量部署階段，2025年整體營運將優於今年。

凌華財務長鄒大智先前指出，公司營運「蓄勢待發」，從成長動能先期指標Design-Win來看，近二年共有211個專案，將帶動未來幾年公司成長，看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估明年首季表現將維持本季水準，2025全年營收、獲利將優於今年。

樺漢是工業電腦廠中，今年少數營收逆風成長的廠商，前11月營收達1,323億元，年增21.6%，已超越去年全年成績。儘管營收登頂，惟樺漢今年因旗下子公司帆宣美國建廠工程虧損影響，導致整體獲利不如預期。

樺漢董事長朱復銓先前強調，在三大事業高成長及帆宣明年美國建廠將轉虧為盈下，「2025年將是樺漢獲利快速成長的一年」，預估2025全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益都會較今年高成長。