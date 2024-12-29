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ABF載板 大摩保守看

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，對ABF載板前景維持謹慎，主要是因為終端需求仍疲弱，加上廠商產能過剩。在台廠中，大摩對欣興（3037）、景碩及南電都是維持「劣於大盤」評等，預估2025年全年仍是供過於求。

歐系載板大廠AT&S無預警下修財測，將2026年會計年度（2025年4月到2026年3月）營收下調25%，息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）利潤率下調3.5個百分點。AT&S表示，調整的原因為需求持續疲弱、印刷電路板（PCB）及IC載板都過度生產，因此帶來價格壓力。公司強化削減成本措施，且將嚴格檢討所有投資計畫。

AT&S已是二度調降財測，大摩分析，這反映ABF載板市場仍然受到終端需求低迷及產能過剩的挑戰，且供給過剩及價格壓力可能至少再持續一、兩年。

AT&S的宣布也顯示，AT&S在英特爾業務的定價似乎具備競爭力，這也將影響欣興。

大摩對欣興的目標價為120元，基於2025年的預估獲利，給予二倍的股價淨值比，低於2020~2023的均值2.2倍，主要是因為當時仍供不應求；但高於2010年以來的均值1.2倍，主要原因有二，一是疫情後的個人電腦（PC）潛在市場擴大，加上伺服器的需求增加，二是載板尺寸及層數持續增加。至於景碩，大摩認為已進行結構性調整，且執行力也提升，給予0.8倍的股價淨值比，維持74.5元的目標價。

大摩對南電維持100元的目標價，股價淨值比則是1.4倍，低於欣興，因為在中國大陸的市占輸給欣興及臻鼎-KY。

大摩 欣興 淨值比

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