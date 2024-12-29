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智易 搶WiFi 7商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智易（3596）今年營運穩健，並積極布局電信客戶明年升級需求，明年更將受惠WiFi 7轉換，光纖寬頻技術升級，5G FWA持續出貨，推升業績展現較大的成長。

市場關注無線通訊技術WiFi 7升級與換機需求，WiFi 7相較於WiFi 6，傳輸速度從原本的9.6Gbps提升到46Gbps，提升4.8倍，大幅降低設備之間的干擾與資料傳輸的延遲。

智易指出，隨著WiFi 7傳輸速度及規格提升，可望成為無線網路技術新世代主要規格升級趨勢，今年是WiFi 6升級WiFi 7元年，主要客戶對明年需求相對明確，已展開以WiFi 7規格的產品規劃，WiFi 7可望在2026年至2027年成為無線網路技術主流。

寬頻部分，智易認為，光纖寬頻技術規格持續升級，過去兩、三年出貨主力以傳輸速度為1G的光纖產品，現在已經跨向2.5G至10G，目前出貨主力都是2.5G產品，看好10G PON將成為明年客戶出貨主力。

5G WiFi 光纖

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