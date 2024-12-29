台積電法說會明年1月16日登場 聚焦景氣展望與美關稅政策

台積電法人說明會即將於明年1月16日登場，除未來景氣展望外，由於美國總統當選人川普將於1月20日上任，他主張高關稅等政策對於台積電可能的影響備受市場關注。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣半導體業2025年產值可望突破新台幣6兆元關卡，將較今年成長16.5%，台積電表現又將優於台灣半導體業水準，增幅有機會達2成，預期台積電法說會應可釋出正面訊息。

人工智慧（AI）仍將是2025年半導體產業成長主要驅動力，劉佩真指出，台積電是全球AI晶片主要代工廠，依然是最大受惠者。明年半導體產業將持續呈現先進製程與成熟製程強弱分歧情況，台積電營運成長展望並不適用其他半導體廠。

AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）的B200和B300將接連挹注台積電訂單，超微（AMD）和AI特殊應用晶片（ASIC），以及AI手機、AI電腦處理器等也都是台積電明年營運成長動能。

基於AI對於3奈米和5奈米需求強勁，台積電3奈米和5奈米仍是明年主要營運成長驅動力。劉佩真表示，台積電2奈米進展情況將受到關注，應是2026年成長的關鍵。

此外，台積電日本熊本一廠已依計畫量產，美國亞利桑那州一廠也將於明年初量產，可能稀釋台積電毛利率，台積電是否透過價格調整以穩定毛利率，是市場關注的重點。

因應客戶強勁需求，台積電持續積極擴產，2024年資本支出略高於300億美元，2025年將比今年更高；其中，先進製程技術產能仍將是台積電資本支出的重點。

川普主張課徵高關稅，逆全球化將成為施政主軸，台積電為晶圓代工廠，生產的晶片並不是直接進口美國，主要交由系統組裝廠，應不受關稅直接影響，不過未來進口美國商品額外課徵關稅將造成物價再次上漲，可能影響美國和全球經濟情勢，並對於台積電造成間接影響。