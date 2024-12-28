快訊

16歲憑《殉情記》奪金球獎！「最美茱麗葉」奧莉薇亞荷離世

高雄女子陳屍商務旅館 今中午未退房房務開門嚇壞

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

美東碼頭罷工陰霾 2025年元月貨櫃運價再漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

美東碼頭罷工陰霾籠罩，2025年元月出貨的貨櫃已宣布漲價，不想加價只能排隊等空艙位及新船期；預計遠東-美西及美田漲幅分別為3成及15%以上。法人估長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）明年第1季可望維持今年第4季的旺季水準。

因應最近走美可能罷工，現在前往美貨有可能會遇到罷工，航運業者也會提醒客戶要注意風險；除了運價會漲之後，各大航商也會因應美東萬一發生罷工做各種規劃，陽明等業者已經宣布如發生罷工，美東將徵收港口擁擠附加費。

國內物流業者指出，遠東-北美線不只是現在周周漲，明年元月還會再漲，萬一罷工後影響更恐怖，目前無法預估。

本周北美線的價格都參考用，可以收貨但是「進倉日」為準，一月開始調漲價格，所以沒有加價的客戶如果沒有排到船期只能等，除非願意接受元月加價，否則無法提早出貨。

北美線的各種漲價都需要在一個月前先報備，陽明海運日前也率先宣布因應未來市場變化也進行申請，一旦確定美東碼頭自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。據了解各家業者包括長榮及萬海等也會因應罷工提出各種方案。

漲價 罷工 陽明海運

延伸閱讀

運價連五漲 貨櫃三雄受惠

陽明：美東碼頭如罷工 將徵收港口擁擠附加費

陽明法說會／免驚！2025年全年度繞行好望角機率大 市場展望審慎樂觀

陽明股價慘跌⋯水手嘴硬：我們的人！網懶理狠酸牆頭草

相關新聞

董娘精品換愛心！想辦法愛心公益市集在市民廣場登場

冬季冷空氣一波波來襲，卻抵擋不了粉暖登場的年度公益盛會。第七屆「想辦法愛心公益市集」今(28)日上午在台中市公益路市民廣...

運價連五漲 貨櫃三雄受惠

運價指數連五漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（27）日出爐，指數上漲70.17至2460.34點，周漲幅...

春節海外旅遊熱 訂單爆發 雄獅、鳳凰等推熱門行程 接單已近去年九成

2025年金蛇年農曆春節九天連假，各大旅行社積極布局，包括雄獅、鳳凰、山富、五福、旅天下等旅行社陸續進單，接單狀況已達去...

裕民砸25億訂兩艘新船

裕民航運昨（27）日公告，為船隊汰舊換新、拓展運務，新加坡子公司將向日本大島造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，每艘...

伊藤忠釋股101 傳台壽承接

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠洽特定人釋股，傳出中信金控旗下台灣人壽為買主之一。

李長榮喊組跨石化AI大聯盟 李謀偉邀群聯CEO潘健成參與投資

李長榮集團總裁李謀偉昨（27）日表示，因應人工智慧（AI）時代來臨，石化產業若沒有和AI結合，一定會被淘汰，因此他想組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。