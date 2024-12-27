倍力客戶增 獲利向上
資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）明年自有產品引擎將明顯加溫，由於明年上市櫃公司需編製永續報告書，加上2026年台灣接軌IFRS永續準則藍圖，刺激倍力兩大自有產品客戶大增，挹注毛利動能，將帶動明年營收、獲利同步向上。
倍力自有產品對營收貢獻約一成，但毛利率可高達八至九成。法人看好，倍力在財報解決方案、碳管家兩大自有產品比重持續拉升下，有助推升明年獲利表現。
倍力透過數位工具協助企業達到數位轉型與ESG轉型，自行開發的財務報告書數位產品，已獲超過380家上市櫃公司採用，且近年每年都有數十家新客戶加入。
倍力看好，隨著今年起上市櫃公司年度財報公告時間由90天縮短為75天，將催動快速產出財報需求加速成長。
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