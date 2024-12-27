叡揚碳盤查系統接單旺

資訊服務商叡揚（6752）碳盤查產品繼獲新光醫院、三軍總醫院松山分院導入後，再傳捷報，碳有價時代將來臨，第4季起客戶對碳盤查產品需求節節升溫，接單暢旺，為明年營運增添強勁成長動能。

叡揚2022年籌組團隊打造自研碳盤查管理系統，近二年與顧問業合作，累積不少客戶，零碳趨勢升溫，看好碳盤查市場有很大成長空間，今年市場對碳盤查需求看旺，客戶規模可望擴大至上百家。

叡揚旗下企業碳盤查系統「Vital NetZero零碳雲」產品線囊括能源管理系統（能盤）、溫室氣體排放查證（溫盤）、碳足跡（碳盤），第3季協助新光醫院快速完成外部查證，順利通過「ISO 14064-1：2018」類別一至四溫室氣體盤查，10月再助三軍總醫院松山分院成為全國第一家通過ISO 14064-1:2018溫室氣體查證的軍醫院。