立積2024年估績增20%
射頻IC業者立積（4968）今年業績明顯回溫，明年可望受惠於網通應用WiFi 7產品出貨量增加挹注業績，法人看好今年業績增長幅度超越二成，明年增幅有機會更高。
立積前三年業績衰退，今年前11月累計合併營收為33.81億元，年增25.9％。法人表示，立積今年除了2月工作天數較少，單月業績較低，至今其他月份營收都維持在3億元之上，估計12月也能維持相當水準，全年業績表現將增加逾二成。
立積近期公布11月自結每股純益0.16元，受惠於產品組合與匯率走勢，第3季每股淨損0.19元。法人估算，如果11月的利多因素能延續，立積本季雖然業績可能小減，但有機會單季轉虧為盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言