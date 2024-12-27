眾達雲端需求熱 營運衝

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠眾達-KY（4977）受惠雲端趨勢升溫，高速傳輸需求高漲，各大雲端服務供應商（CSP）對高階網路交換器的傳輸速率要求朝400G、800G靠攏，明年眾達400G產品將持續放量，800G接棒演出，成為推升營運成長的主要動能。法人看好，眾達明年營收可望年增超過15%，重返成長軌道。

從眾達目前產品營收比重來看，400G及800G約占六成，其中法人估400G比重達四至五成，800G貢獻持續加溫，占比可望明顯擴增。

眾達在矽光共同封裝光學元件（CPO）也積極布局，獨家供應大客戶博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，持續與博通合作開發CPO產品，明年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

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