亞翔在手訂單達1,356億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

工業機電系統整合工程廠亞翔（6139）昨（27）日舉辦法說會，亞翔表示，到11月底為止，在手尚未施工的工程合約金額高達1,356億元。看好新加坡市場將是該公司明年貢獻營收與獲利的一大重點，樂觀看待明年台灣市場成長性。

亞翔累計前11月合併營收為614.05億元，年增26.3％，今年確定營收續創歷史新高。

亞翔到11月底在手尚未施工的工程合約金額約1,356.68億元，三分之二來自台灣市場，東協占26％，中國大陸占7％。以行業別來區分，其中半導體業約占37％，是最大來源。

亞翔集團有亞翔工程、榮工、亞翔系統集成科技（蘇州）與成都翔生實業等四大版圖。亞翔指出，明年新加坡市場將是貢獻營收與獲利的一大重點，亞翔與榮工都樂觀看待明年台灣市場成長性，對越南與成都地區市場則持平看待。蘇州地區不確定性高，則保守看待，也因此會將一部分亞翔系統集成的人力轉到新加坡，創造更大營收與獲利。

亞翔目前在建工程，包括台積電購自群創的先進封測八廠（AP8）案件，亞翔坦言，這個廠的產能將會很大，幾乎是以前的四倍左右，工程排程很急，前置作業很短，這案子幾乎是一邊設計規畫，一邊報價與現場拆除，最急迫的部分預計到明年第2季就可達到一定程度。

至於股利政策方面，亞翔提到，去年公司每股純益12.81元，配息9元，今年每股純益表現又繼續成長，所以這部分應可期待。

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