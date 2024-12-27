星宇斥資5億建新總部

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

星宇航空（2646）昨（27）日董事會通過桃園航空城新總部發包給德昌營造興建，預計斥資5.05億元，發包的部分預計於2025年動工興建，估計未來可增加約11萬個直接及間接就業機會，為桃園創造可觀的周邊效益；另外，A350F新型貨機有五架轉為正式訂單，總金額不超過15.65億美元。

星宇航空日前宣布拿下桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案，星宇航空得標地約14.39公頃，座落桃園國際機場附近，後續將進行土地開發計畫準備，星宇航空將在此興建企業園區，並配合整體營運發展與需求分階段開發。

因應未來營運發展需求，星宇昨天公告，與德昌營造完成總部的建造契約，契約總金額5.05億元。星宇航空表示，「桃園航空城」國家旗艦計畫是以桃園國際機場為核心，目標引進雲端運算、國際物流、航空輔助相關、生物科技、智慧車輛及綠能等六大產業，創造產業連結最高效益，建構桃園成為亞太地區的經濟樞紐，帶動台灣的經濟及國際地位，此目標與星宇航空努力方向一致。

另外，昨天董事會也通過，將原來預定5架A350F型貨機選擇權轉為正式訂單，每架A350F型貨機交易金額不超過3.13億美元，總金額不超過15.65億美元。

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