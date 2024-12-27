弘塑11月每股純益2.16元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備廠弘塑（3131）昨（27）日公布自結11月歸屬母公司業主淨利為6,600萬元，年增66%，每股純益為2.16元。法人預期今年的營收與獲利表現都有望超越2022年，再創新高。

弘塑今年前11月合併營收為35.82億元，年增9%，公司對明年營運持正面樂觀看法，更預期後年有很高機率可延續榮景。

弘塑供應濕製程設備等產品，受惠於先進封裝客戶拉貨動能，去年相關出貨機台數約50台，今年估計可倍增，明年再增加近一倍，是業績重要成長動能。因應需求也擴增二廠產能，預計明年下半年將可開出。出貨給客戶之後，需相隔一段時間才能認列營收，所以弘塑明、後年業績都有望受惠於近兩年的訂單。

弘塑集團旗下的添鴻也供應化學品，毛利率表現高於公司平均水準。除了供應晶圓代工客戶，也供應封測廠等，預期隨著客戶端先進封裝產能不斷擴大，對於相關化學品需求也將持續增加。

弘塑旗下負責設備代理的佳霖，日前與美國Sigray合作，推出應用於封裝領域的X-ray自動化檢測設備，已通過晶圓代工大廠認證並進入量產，預期明年也可望帶來相關業績貢獻。

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