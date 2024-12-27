宸曜11月EPS 0.42元 機器人題材夯

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠宸曜（6922）近期在機器人題材加持下大漲，已達公布交易資訊標準，昨（27）日公布今年11月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利1,100萬元、年增173%，較去年同期轉虧為盈，單月每股純益達0.42元。宸曜今年11月營收1.24億元、年增41%，稅前淨利1,500萬元、年增183%，較去年同期轉虧為盈。

宸曜本波受惠機器人題材，帶動股價自19日開始起漲，23、24、25日連拉三根漲停板，昨日以平盤作收。

宸曜與輝達合作已久，輝達2025年將推出Jetson Thor運算平台，宸曜也規劃開發人形機器人。宸曜坦言，精密感測技術還有待突破，加上目前成本較高、法規等因素，市場起來還需要一段時間。在邊緣AI方面，隨著系統整合商對AI應用愈來愈有掌握，專案不論量或金額規模同步提高。

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