欣技看旺5G、AI成長動能

工業電腦廠欣技（6160）昨（27）日舉行法說會，欣技表示，5G相關新品已在本季看到初步貢獻，預計明年將有一定增長，加上與客戶緊密合作AI業務，預期AI相關產品將是2025年成長一大動能。

欣技核心業務為AIDC自動辨識及數位營運設備，包括工業智能手機、資料終端機、讀取及掃瞄周邊裝置等，欣技分析，以全球AIDC市場來看，美國為最大市場，特點為技術應用全面，至於新興市場部分，則具有高增長潛力，主要需求來自基礎建設和政策支持。

欣技坦言，今年業績基期較低，但已推出的5G應用新品，本季已看到新品初步貢獻，預計明年對業績貢獻更大，將帶來一定增長。其次，公司明年也將有整合性5G相關產品推出，專注已開發市場，預計明年中旬正式亮相。

欣技表示，面對AI浪潮，跟客戶緊密合作，相關業務將是驅動公司明年業績成長的一塊較大動能，例如應用在飯店業的自助服務。另外，針對AI及光學字元辨識投入不少研發，在光學字元辨識部分，預計將相關技術導入智慧零售、智慧製造及智慧醫療領域。

欣技今年前三季地區市場營收占比，歐洲為36%、亞洲35%、美洲21%、大洋洲6%、非洲2%。欣技表示，儘管對2025年全球總體經濟保守看待，但美國經濟仍是很熱，尤其預期川普上任總統後，不管是減稅或能源政策，都對美國市場成長有利，因此，欣技才加強該地區業務團隊。

欣技指出，歐洲今年景氣不佳，但預期已到「谷底」，明年應該會比今年好，加上今年歐洲業績基期較低，因此看好明年在新業務團隊成形下，對業績將有一定幫助；在新興市場方面，欣技今年下半年已推出新產品，預計將於明年貢獻業績。