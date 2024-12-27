欣技看旺5G、AI成長動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
欣技董事長廖宜彥。聯合報系資料照
欣技董事長廖宜彥。聯合報系資料照

工業電腦廠欣技（6160）昨（27）日舉行法說會，欣技表示，5G相關新品已在本季看到初步貢獻，預計明年將有一定增長，加上與客戶緊密合作AI業務，預期AI相關產品將是2025年成長一大動能。

欣技核心業務為AIDC自動辨識及數位營運設備，包括工業智能手機、資料終端機、讀取及掃瞄周邊裝置等，欣技分析，以全球AIDC市場來看，美國為最大市場，特點為技術應用全面，至於新興市場部分，則具有高增長潛力，主要需求來自基礎建設和政策支持。

欣技坦言，今年業績基期較低，但已推出的5G應用新品，本季已看到新品初步貢獻，預計明年對業績貢獻更大，將帶來一定增長。其次，公司明年也將有整合性5G相關產品推出，專注已開發市場，預計明年中旬正式亮相。

欣技表示，面對AI浪潮，跟客戶緊密合作，相關業務將是驅動公司明年業績成長的一塊較大動能，例如應用在飯店業的自助服務。另外，針對AI及光學字元辨識投入不少研發，在光學字元辨識部分，預計將相關技術導入智慧零售、智慧製造及智慧醫療領域。

欣技今年前三季地區市場營收占比，歐洲為36%、亞洲35%、美洲21%、大洋洲6%、非洲2%。欣技表示，儘管對2025年全球總體經濟保守看待，但美國經濟仍是很熱，尤其預期川普上任總統後，不管是減稅或能源政策，都對美國市場成長有利，因此，欣技才加強該地區業務團隊。

欣技指出，歐洲今年景氣不佳，但預期已到「谷底」，明年應該會比今年好，加上今年歐洲業績基期較低，因此看好明年在新業務團隊成形下，對業績將有一定幫助；在新興市場方面，欣技今年下半年已推出新產品，預計將於明年貢獻業績。

延伸閱讀

京元電、日月光 外資看旺

振樺電看旺AI檢測需求 能見度到2025上半年

晶瑞光取得應用於ALS光學製程的美、台等新光學發明專利

信邦法說會／砸20到30億蓋新廠 迎接半導體機櫃大單2025年看旺

相關新聞

百一擴大布局寬頻產品

機上盒廠商百一（6152）昨（27）日舉行法說會，布局AI機上盒、寬頻閘道器及衛星產品，奠定未來營運成長動能。

欣技看旺5G、AI成長動能

工業電腦廠欣技（6160）昨（27）日舉行法說會，欣技表示，5G相關新品已在本季看到初步貢獻，預計明年將有一定增長，加上...

弘塑11月每股純益2.16元

半導體設備廠弘塑（3131）昨（27）日公布自結11月歸屬母公司業主淨利為6,600萬元，年增66%，每股純益為2.16...

宸曜11月EPS 0.42元 機器人題材夯

工業電腦廠宸曜（6922）近期在機器人題材加持下大漲，已達公布交易資訊標準，昨（27）日公布今年11月簡易財務數字，歸屬...

亞翔在手訂單達1,356億

工業機電系統整合工程廠亞翔（6139）昨（27）日舉辦法說會，亞翔表示，到11月底為止，在手尚未施工的工程合約金額高達1...

眾達雲端需求熱 營運衝

光通訊廠眾達-KY（4977）受惠雲端趨勢升溫，高速傳輸需求高漲，各大雲端服務供應商（CSP）對高階網路交換器的傳輸速率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。