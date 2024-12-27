百一擴大布局寬頻產品

機上盒廠商百一（6152）昨（27）日舉行法說會，布局AI機上盒、寬頻閘道器及衛星產品，奠定未來營運成長動能。

百一觀察，多元化數位內容與高速寬頻服務推動下，加速民眾對高畫質聯網影視服務需求，用戶除透過傳統衛星、有線、無線廣播的影音服務內容外，也經由連網接收Youtube、 Netflix等OTT服務。

看準寬頻及機上盒未來需求，百一持續投入寬頻閘道設備（Broadband Gateway），鎖定XGS-PON、Tri-Band WiFi 7及10G Ethernet，優化產品組合，積極爭取訂單，提升營收與毛利率。