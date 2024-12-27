合富、晉弘合攻醫療大餅

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導
合富董事長王瓊芝。聯合報系資料照
合富董事長王瓊芝。聯合報系資料照

合富-KY（4745）與晉弘（6796）昨（27）日宣布共同簽訂策略合作意向書（MOU），透過商業策略合作，結合合富在醫療通路行銷運營上的專長，與晉弘開發創新醫材的技術實力，雙方於產品開發及市場推廣上將發展長期合作，聯盟互利，初期先以大陸市場為重心，未來有機會擴展到其他海外市場。

合富是目前唯一一家兩岸雙上市的醫療企業，主要業務是引進醫療設備，打造華人市場上最大的醫療通路公司。合富醫療控股董事長王瓊芝表示，此次與晉弘合作，「協同作用」是最大的考量，兩間公司優勢互補，可望共同提供滿足臨床需求的創新醫療設備與服務。同時，合富深耕中國醫療市場多年有成，借重晉弘的國際經驗，將有助合富擴大通路布局至國際市場。

晉弘以自主開發創新醫療器材見長，與國際大廠合作經驗豐富，展現MIT厚實的開發製造能力。晉弘董事長鄭竹明表示，與合富簽訂策略合作意向書是強強聯手，合富於大中華醫療市場布建的通路，將有助於晉弘開發切合臨床需求的產品，期盼以創新的技術提供創新的服務。透過合作發揮所長，期待合富的渠道運營和晉弘的產品技術碰撞出更多創新的火花。

晉弘今年雖面臨產品轉型期，但在認證方面仍有不少進展，可望在後續發酵。包括傷口照護機今年取得日本一類醫材許可證，拋棄式膀胱鏡亦取得日本二類醫材許可證，拋棄式支氣管鏡則在5月取得FDA 510（k）。後續也將持續推動光學斷層掃描儀在中國大陸，及拋棄式支氣管鏡在日本取證進展。

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