和大攻封測設備 傳佳音

和大（1536）董事長沈國榮昨（27）日表示，和大工業繼跨足生產機器人手臂搶進AI產業之外，今年起掌握封裝檢測設備的技術團隊，將與高鋒共同投資和大芯公司生產封裝檢測分選機，目前已取得全台前五大封裝大廠支持，明年6月開始測試使用，在明年9月參加半體體展，預計爆發期將會在後年，為和大集團開創更大商機。

和大集團旗下包括和大、高鋒、華豐等企業昨日舉辦尾牙，沈國榮表示，今年是和大成立以來最痛苦的一年，但隨著客戶端的需求逐漸升溫，以及轉型投資的效益將可逐漸改善，將與員工共同期許明年打敗市場蕭條。

沈國榮指出，和大集團在既有的設備與原有的技術中尋求升級與轉型，經過評估考量，認為封測相關的檢測分選設備，既可運用和大的機電整合、高鋒的組裝能力以及聚大的自動化整合能力，並切合台灣半導體產業的發展。

和大工業在獲得技術團隊之後，已向中科遞件提出新公司的申請，初步計畫資本額6億元，和大占四成，高鋒四成，其餘為技術團隊。由於封測廠前十大有九家在台灣，和大已取得前五大封測廠支持，將在明年和大機器推出後進行測試，若沒有問題即可使用，有問題提出意見，進行調整，在封測大廠的支持下，可望加速和大芯的設備發展。

沈國榮出，過去這段時間是和大成立以來最痛苦的時候，疫情結束之後，燃油車受到電動車崛起，整體規模縮減，電動車則因大陸品牌加入戰局，內捲嚴重，獲利空間被壓縮。

目前電動車產業正處於美歐與中國兩方角力，歐盟對中國電動車課徵45%的關稅，美國對中國電動車課102%的關稅，預期這場戰事將在後年告一段落，屆時將形成特斯拉與美國三大創電動車、與傳統燃油車廠供應歐美，中國市場由中國電動車、一汽、上汽等傳統車廠供應壁壘分明的狀況。屆時特斯拉在美國歐洲的銷售將可回升，並帶動和大的出貨量，在此期間一年多是和大最痛苦的時候，和大也在此期間積極轉型發展更多合適的業務。

和大在汽車市場的戰局影響下，今年預計全年營收約在58億元上下，明年可望小幅回升至60億元以上，預期2026年之後隨著客戶端需求增溫，轉投資效益顯現，將會有更大幅度的成長。