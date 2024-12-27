京元電資本支出將創高

京元電（2449）昨（27）日召開董事會，因應客戶需求，通過2025年度資本支出計劃金額為218.44億元，另加計子公司資本支出共計233億元，創下歷史新高。

京元電說明，資本支出規劃最主要為客戶對人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶片測試需求的大幅增長，加速擴充產能。

京元電說明，218.44億元的資本支出將有七成多投入於測試機台及其附屬設備，其餘部分則用於廠房及設施建設。市場看好，京元電今年受惠包括輝達（NVIDIA）在內的GPU測試、以及AI特殊應用晶片（ASIC）測試動能。

京元電今年11月營收24.4億元，為近八個月以來高點，月增1.23%、年增16.3%；累計今年前11個月營收244億元，年成長11.3%。京元電董事會亦決議通過與第一商業銀行等銀行團簽訂140億元聯貸合約案，主要為營運周轉與償還銀行借款。