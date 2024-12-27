安格營收估逐步改善
神盾集團旗下安格 （6684） 昨（27）召開法說會，董事長羅森洲與總經理藍世旻共同主持，在電源管理、高速訊號處理等領域具備技術優勢，將持續深化產品布局，隨著新產品量產，營運將逐步改善。
2024年前三季合併營收達2.83億元，較去年同期成長23%；毛利率提升至40%，較去年同期的31%大幅改善。雖然前三季仍有營業虧損1.68億元，但虧損幅度較去年同期減少6%，顯示營運逐步改善。截至2024年第三季底，公司持有現金及金融資產達7.37億元，財務結構穩健。產品發展策略持續深耕四大核心領域，包括USB-C視訊轉換、智慧卡讀卡機、數位電源管理，以及高速訊號處理解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言