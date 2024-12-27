廣宇 挑價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

廣宇（2328）具備機器人、AI伺服器雙主流題材，法人指出，廣宇除AI伺服器訂單，高毛利拖鏈線也送協作機器人大廠認證，明年出貨量看增。

法人表示，廣宇在馬來西亞建立的生產基地是爭取美系AI供應鏈轉單的優勢，未來除通訊伺服器訂單外，也有機會爭取更多美系二線CSP廠的零件訂單，大陸客戶2025年也將進入伺服器和交換機的組裝。此外，廣宇積極發展新能源高壓線束與儲能電池解決方案，期能挹注營收動能。在機器人部分，高毛利拖鏈線已送機器人大廠認證，明年來自機器人相關營收，將有明顯成長。

權證發行商表示，看好廣宇的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證，透過靈活操作參與行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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