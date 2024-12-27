世芯-KY（3661）明年營運主要驅動力將來自於 IDM客戶N7訂單延續，並且隨N5開始步入量產，整體生命周期將延續至2026年。

法人指出，IDM N5案件今年營收占比5%~9%。中國車載案件將於明年步入量產。CPU的設計複雜度高，又不採用CoWoS封裝技術，對營運貢獻金額較小，不過未來當CPU採用SRAM顆數增加，因SRAM成本考量不會用到極先進製程，此時小晶片封裝的需求便出現。另外，北美雲端大客戶下一代N3案件，較有可議空間，不排除毛利率可望較佳，不過N3案件明年要產生量產晶片的機率不高，但值得關注。

看好世芯-KY後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證入手。（永豐金證券提供）

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