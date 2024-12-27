緯創、技嘉 選逾60天期

輝達（NVIDIA）GB200相關產品從第4季開始出貨，法人指出，緯創（3231）GB200 NVL72伺服器機櫃已小量出貨，明年首季將放量出貨給美系客戶，第4季及明年第1季，AI伺服器營收將季增；技嘉（2376）將受惠AI伺服器出貨，明年營運看法正向。

分析師表示，伺服器將是緯創明年主要成長動能，公司維持AI伺服器營收今年年增三位數目標，明年也預估將年增三位數，其中GB200機櫃營收為主要動能，Hopper系列也將年增，通用型的伺服器營收則將微增。

產能布局方面，緯創非中國產能逾50%，目前AI伺服器產能皆位於台灣，新廠將於明年首季落成以滿足客戶需求，未來台灣、越南與墨西哥生產比重將提升。

法人指出，技嘉AI伺服器策略為降低客戶集中度，包括增加非美系歐亞客戶、參與新品液冷設計、產品多樣化，藉提升設計複雜度，有望毛利率提升。由於大型CSP將在明年上半年優先獲得GB200 GPU供給，技嘉Blackwell AI伺服器將可能在明年下半年放量，有助明年營收成長。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與技嘉後續表現，可以挑選價內外15%以內，60天期以上的權證介入，以小金搏大利。