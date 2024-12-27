外資12月以來天天買 台光電續飆天價

輝達（NVIDIA）GB300伺服器機板傳將升級採用新一代M8材料，法人看好，高階銅箔基板（CCL ）材料升級趨勢明顯，CCL廠可望受惠，外資12月以來天天買超台光電（2383），推升股價表現，27日以平盤開出後往上拉升，一度衝達630元，創下歷史新高價。

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，GB300機板有望升級為新一代M8材料，法人預期，高階銅箔基板材料升級趨勢明確，預估2024~2026年市場年複合成長率（CAGR）將達26%，高階CCL廠喜迎規格升級潮。

銅箔基板廠商台光電11月營收63.36億元，創歷史新高，月增8.9%，年增49.1%，累計今年前11月營收579.69億元，年增56.7%；法人看好，台光電受惠於800G switch拉貨持續增加外，ASIC server客戶上修出貨量，今年第4季營收可望淡季不淡，有機會優於第3季，逆勢呈現季增，並上修全年成長預測。

台光電12月以來外資持續買超，合計買超逾2.9萬張，27日以605元平盤開出，一度衝達630元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾3%；台光電上漲之外，PCB股中包括金像電（2368）、燿華（2367）、瀚宇博（5469）盤中也上漲逾3%。

挾著收購日本PCB製造公司Lincstech Co., Ltd.全數股權，且啟動庫藏股買回的精成科（6191）則是衝上漲停58.6元，另外， 柏承（6141）也亮燈漲停；華通（2313）也是上漲表現。