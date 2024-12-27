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蘋果股價創新高朝4兆美元市值挺進 台積電也再戰天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）27日盤中一度拉升至1,095元。中央社
台積電（2330）27日盤中一度拉升至1,095元。中央社

蘋果周四股價再創新高， 市值朝4兆美元挺進，台積電（2330）27日雖然開低，但盤中一度拉升至1,095元， 距天價1,100元僅5元，外資已連四買，市場關注能否在封關前跟隨蘋果頻頻創高的腳步，再創下歷史新高價。

美股周四漲跌互見，道瓊工業指數上漲28.77點或0.07%，收在43,325.8點；標普500指數下跌2.45點或0.04%，收6,037.59點；那斯達克指數下跌10.77點，或0.05%，收20,020.36點；費城半導體指數上漲0.03%；台積電ADR下跌1.58%，收在203.06美元。

台股27日以23,251.28點開出，上漲4.34點，盤中一度拉升至23,335.66點， 上漲88.72點；權王台積電以1,080元開出，下跌5元， 盤中翻紅，一度拉升至1,095元，朝天價叩關中。

蘋果周四股價收在259.02美元， 創下新高，統計蘋果今年以來股價上漲39%，市值朝4兆美元挺進；Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預估，全球有3億支iPhone機齡超過四年，未來幾個月內很可能升級至具有AI功能的新手機，而且iPhone在今年耶誕旺季可望迎接強勁銷售，為蘋果公司市值衝上4兆美元的前景鋪路。

蘋果股價創高，市場也關注權王台積電的表現，能否在2024年封關前突破天價1,100元記錄，再創下歷史新高；統計外資已連續4個交易日買超台積電，連日來股價約在1,080~1,095元間整理，27日開低走高，再衝達1,095元， 引來市場關注，能否進一步突破，再寫天價。

台積電 蘋果

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