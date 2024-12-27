收購 Lincstech+買回庫藏股 精成科漲停、瀚宇博也大漲

華新集團旗下PCB廠精成科（6191）收購日本PCB製造公司Lincstech Co., Ltd.全數股權，金額達397億日圓（約新台幣84億元），另外精成科也啟動庫藏股買回，27日一開盤就跳空以58.6元漲停板開出後鎖死，排隊買單逾萬張，瀚宇博（5469）也跟進上漲，盤中漲幅逾4%。

精成科是華新集團旗下瀚宇博子公司，產品主要應用在個人電腦、車用及消費產品，26日盤後宣布收購日本PCB製造公司Lincstech Co., Ltd.全數股權，預計2025年4月1日完成交割，但仍須經相關主管機關核可而定；這起收購案是精成科繼2018年收購日商ELNA PrintedCircuits Co., Ltd.後，再度併購日企。

精成科公告自27日起買回庫藏股轉讓股份予員工，預計買回2,500張，買回區間價格為53~76元，惟股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回， 預定買回時間為2個月。

精成科27日跳空以漲停板58.6元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過1萬張；精成科強漲，瀚宇博也跟進，早盤55.4元開出後一度拉升至56.8元，漲幅9.23%， 盤中漲幅略縮但仍上漲超過4%。

精成科大漲之外，PCB股表現也相對強勢， 柏承（6141）衝上漲停16.5元，金像電（2368）盤中漲幅逾4%，台光電（2383）上漲逾2%，競國（6108）漲幅逾3%，華通（2313）也是上漲表現。