大立光、玉晶光 四檔火

台股昨（26）日跳空開高後呈量縮狹幅震盪走勢，其中，光學股成為亮點，龍頭股大立光（3008）、玉晶光（3406）表現亮眼。發行券商指出，對於光學族群偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

由於中國大陸經濟形勢持續嚴峻，農曆年前公司、產業狀況頻傳。大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業削價競爭衝擊，部分規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜，傳出連華為集團旗下中藍電子停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭；部分專攻車用鏡頭的陸企也發不出薪水，帶動光學股走揚。

大立光11月合併營收60.12億元，月減8%，年減11%，優於市場預期；前11月合併營收538.13億元，年增22%。展望後市，法人認為，綜觀2025年，上半年將受惠客戶新品推出而使營收能維持淡季不淡，且公司已於第4季提前備貨，預期公司在明年上半可維持彈性產能利用，且第3季新廠房設備也將有望開始貢獻營收。

雖然新應用像是機器視覺／耳機等貢獻仍相對較小，目前預期陸系／美系手機出貨量仍可維持成長，加上高／中／低階鏡頭規格升級持續下，法人看好2025年持續成長。

玉晶光11月合併營收20.32億元，月增2.93%、年減18.3%；今年前11月合併營收217.33億元，年增9.46%。展望後市，法人認為，2025年隨著手機產業成長及頭戴式產品滲透率提升，且元宇宙產業未來有所可期，因此對於鏡頭產業和玉晶光營運展望長期正向看待。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。