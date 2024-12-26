華城（1519）受惠於未來電力需求大幅增加，以及能源轉型趨勢，接單暢旺。法人表示，目前華城訂單能見度已達2027至2028年，營收及獲利穩定成長。

法人分析，華城長線展望樂觀，包含2020至2030年的強韌電網，2030至2040年的能源轉型，以及2040至2050年的淨零碳排需求，另AI及資料中心用電提升，皆讓重電設備需求大幅增加。

至於美國川普總統上任對華城訂單影響有限，而川普政策若針對中國課徵高關稅則有望受惠轉單效益。

看好華城後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上權證介入，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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