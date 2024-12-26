凱碩迎急單 後市不淡
金寶集團旗下網通廠凱碩（8059）昨（26）日舉行法說會，董事長兼總經理章瑛表示，近期迎來急單，預期這波急單動能可維持至2025上半年，2025年全年仍需觀察景氣與需求變化。
他說，凱碩過去一段時間營運受限於終端市場需求下滑、中南美洲客戶打銷庫存進度慢，及匯率與通膨等因素衝擊，本季才開始有較多需求，但上游供應商備料態度較保守，該公司將極力與供應商協調供料，以因應出貨。
展望明年，凱碩積極開拓中南美、歐洲客戶，產品獲得客戶認同，但出貨備料周期拉長，目前除了積極備料外，合併韓商SPI也有望對營運有正面貢獻。
凱碩表示，全球政府積極投入基礎建設發展，但進度較預期慢，網路需求仍持續上升，明年動能來自各國營運商纜線汰換商機，因走直供路線，能掌握客戶光纖寬頻進度、終端設備需求，加上研發WiFi6 E、WiFi 7、GPON、纜線數據機等新品，加上隸屬金仁寶集團，有通路協助的優勢，預期2025年業績會比2024年好。
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