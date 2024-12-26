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朋程出貨熱 業績催油門

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
朋程董事長姚宕梁。聯合報系資料照
朋程董事長姚宕梁。聯合報系資料照

車用整流二極體大廠朋程（8255）昨（26）日召開法說會，總經理吳憲忠表示，本季營運將明顯優於去年同期，伴隨美國商務部對大陸成熟製程祭出301調查，有利提升朋程出貨動能，加上全球混合能源車需求不斷崛起，預期明年超高效能二極體（ULLD）出貨可望年增四成以上，樂觀2025年。

吳憲忠並預告，朋程自製晶片的48V模組2026年有望放量出貨，接棒成為後續衝刺業績動能。

吳憲忠指出，受惠於混合能源車及電動車需求持續成長，高效二極體（LLD）、ULLD逐步取代傳統二極體，帶動朋程本季營運將較去年同期顯著揚升。朋程今年前三季每股純益為6.49元，法人估本季獲利可望維持第3季高水準，2024全年有望賺將近一個股本。

展望明年，朋程認為，今年全球新車銷售約年增2.5％，當中約1,650萬輛是電動車，換算電動車年成長幅度達兩成，預期明年全球整體新車銷量可望接近3％，主要由混合能源車及電動車需求成長驅動。

吳憲忠表示，由於電動車、混合能源車需求成長快速，ULLD今年出貨成長率高達100％，保守推估明年ULLD出貨年增率將達至少40％，MOSFET模組亦可望有25％的成長動能。整體來看，2025年朋程業績可望成長兩位數百分比。

至於朋程自製晶片的48V模組也可望在明年底前完成驗證，採用茂矽生產的6吋晶圓，最快2026年放量出貨。由於歐洲及美國客戶訂單動能預料將相當龐大，吳憲忠透露，朋程正在規劃投資興建或合資設立8吋廠。

此外，美國近期對大陸成熟製程啟動301調查，可能對碳化矽等第三類半導體製程擴大出口管制。吳憲忠指出，全球政經局勢持續變化，有利朋程擴大接單。

朋程 電動車

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