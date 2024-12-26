海悅11月每股虧0.16元
海悅（2348）昨（26）日公告自結數，11月稅後虧損2,400萬元，較去年同期減少117.9%，每股淨損0.16元。
海悅指出，係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
海悅先前表示，多元化布局進入收成期，其中第4季啟動「新莊海悅花園」建案依完工交屋挹注營建收入，累計10、11兩個月已認列29億元，加上10月移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元，累計今年前11月合併營收達95.86億元、年增率103.35%。
海悅目前在全國的代銷建案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案的總銷金額約3,300億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言