海悅11月每股虧0.16元

海悅（2348）昨（26）日公告自結數，11月稅後虧損2,400萬元，較去年同期減少117.9%，每股淨損0.16元。

海悅指出，係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

海悅先前表示，多元化布局進入收成期，其中第4季啟動「新莊海悅花園」建案依完工交屋挹注營建收入，累計10、11兩個月已認列29億元，加上10月移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元，累計今年前11月合併營收達95.86億元、年增率103.35%。

海悅目前在全國的代銷建案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案的總銷金額約3,300億元。