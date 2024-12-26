南良營運 雙引擎熱轉

南良（5450）昨（26）表示，以目前在手訂單來看，受惠於安全防護、運動休閒、醫療、生質材料等利基型市場規模的穩健成長，將挹注公司高分子材料與紡織材料兩大領域的業績引擎動能熱轉。

南良昨日召開法說會。歐美市場方面，南良指出，包括應用在安全防護、運動休閒等針對公司旗下特紡事業本部、海棉事業本部的需求更為強烈，有利明年營收穩健成長。

南良表示，有明顯感受到客戶對ECO-Family系列需求增溫。

以功能性複合材料來看，受惠於運動產業終端庫存回到健康水位、水域類型產品處於北半球的拉貨期、以及醫療與運動護具、汽車工業持續穩定下單等因素，帶動南良旗下布局於SEAMATE、MORE-TEX、ARMORTEX等產品品牌的特殊紡織與複合材料拉貨力道穩健，且在接單結構優化、產能稼動率提升、成本費用嚴控等重要策略執行下，營收、獲利同步成長。