得力強攻成衣 收購福發

紡織廠得力（1464）昨（26）日董事會通過以不超過5.58億元，擬取得福發實業股票，若順利收購，持股將由目前的23.62%提高至83.62%，並可望在明年1月初完成交割，福發2025年營收將可完整併入得力。

福發底下有間接投資一家台灣成衣廠、一家越南成衣廠及四家柬埔寨成衣廠，此次得力整併福發，預告得力未來將從布跨足成衣，同時藉由上下游整併，有利未來接單。

得力表示，公司計畫以每股15.5元買進福發公司股票，提請董事會授權董事長在額度5.58億元的額度內，向福發股東收購福發公司股票，並以60%為上限。得力目前持股福發公司股票14,172,613股，持股比率為23.62%，本次取得福發公司股票後，持股比例最高將可提高至83.62%，實際取得比率，視收購情況而定。

得力表示，福發過去就是該集團子公司，為輔導其上市櫃，因此透過釋股的方式引入專業經營團隊，得力降低持股成為投資人的角色。

不過，考量福發過去幾年受疫情影響，發展資金不足限制其擴展，而疫後市場復甦，為提升其接單能力，得力決定為其注資，以提升福發市場競爭力，同時透過布料和成衣業務的整合來實現偕同效應，包括未來可布與成衣同步接單、互相導入客戶，同時成本將更具備綜效。

據悉，福發年營業額約28億-30億元，台灣成衣廠月產能約200萬件、越南成衣廠月產能約10萬件，柬埔寨目前有三座工廠已運轉，合計月產能約40餘萬件，同時有一座工廠目前在建置中。該公司今年以來營運表現在損益兩平邊緣，明年成長性看俏。

得力日前法說會曾表示，今年營收有機會挑戰120億元，明年拚雙位數成長，法人預估，併入福發後，得力未來成衣營收占比有機會來到二至三成，同時供應鏈整併有利提升毛利率表現。此外，看好得力從布料正式跨足成衣產業，藉由上下游整合提升競爭力。