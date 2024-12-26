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明安出貨回溫 樂觀2025年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

明安（8938）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，美系主力品牌客戶正鋪貨新品，近期營運將隨著出貨量增加逐步回溫；展望明年，主力消費市場美國經濟復甦力道不錯，加上打球人口結構性改變，將可朝正向發展。

明安表示，美國高爾夫市場在去年歷經庫存調整後，今年下單淡季從第2季至第3季均較去年明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康。各大品牌在前三季都有所斬獲下，目前正進入鋪貨旺季。針對明年首季的出貨訂單也正陸續接獲，起碼也可達旺季水準。

該公司並觀察美國打球人口的變化，在疫情前的十年，由於人口老化的影響，每年平均約有1至2%的衰退幅度；但疫情後，年輕族群人口增加，改變市場結構，以今年前十月來看，下場回合數相較去年同期有2.6%的成長，高爾夫相關消費仍有一定力道，加上美國經濟持穩復甦，將可朝正向發展。

另外，針對子公司明揚產能修復進度，明安指出，在屏東廠區方面，該公司依據法規調整，在高工安標準、安全無虞下，進行未被火災波及的二廠場地整理和建物結構勘查、補強安全性，經向科技產業園區高屏分局申請復工，已於今年5月下旬重新運作。

明揚未受損的屏東二廠占整體產能40至45%，滿載生產的每月產量約五、六十打，在加緊拉高產能利用率下，目前正以100%開工。

同時，在越南新打造的第三期廠區擴廠所新增的場地，建置小白球生產線。歷經整地、完成土木工程；接續進行設備安裝、人力調配、向品牌商認證等前置作業，目前一個月20萬打的新產能已投產、出貨。

該公司並打算進一步提高越南產能運作，正規劃再新增三條生產線。

疫情 美國經濟

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