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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

就市論勢／先進製程、封裝、散熱 亮點

經濟日報／ 林世彬（統一全天候基金經理人）

盤勢分析

美國聯準會12月雖如預期降息1碼，卻出乎意料釋出偏鷹訊息，指出目前已降息100個基點，貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和，後續降息將更為謹慎。不過，美國經濟持續往軟著陸發展，經濟基本面無虞，惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

回到投資主軸，2024年AI資本支出達2,610億美元，比去年增51%，2025年估再增長11%，AI大浪潮明確。

展望2025年，AI題材從雲端布建走向終端的獲利模式將是必然趨勢。GDP成長雖然不高，但台灣為AI重鎮，包括上游晶圓代工、AI雲端伺服器的零組件，到下游、AI手機、AI PC，都是營運成長爆發力的驅動重心。

投資建議

台股近期由於進入年底外資放假期，成交量能降溫，若遇拉回整理，可趁機逢低布局。操作上以選股不選市為主軸，持續看好AI相關題材發展，特別是隨AI從雲端導入終端，主要客戶透過先進製程/封裝技術來提升運算速度和降低功耗，來達到AI在終端運作的可能性，相關概念股可期。算力提升，功耗跟著攀高，散熱需求增溫，新導入散熱技術解決方案的供應商都值得關注。

AI 美國聯準會 降息

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