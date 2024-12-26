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臻鼎南科投資案 獲准

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

南部科學園區管理局昨（26）日核准，臻鼎（4958）子公司的高雄AI園區投資申請案，預估臻鼎集團在南科投資AI園區未來設備投資金額20億元。臻鼎昨提到，上述投資除研發及生產AI伺服器需求之高多層及高密度印刷電路板（HLC-HD）外，將同步建置硬板研發中心，提早建置相關技術。

這主要是為配合重要客戶開發下世代高階硬板所需技術，並透過與重要客戶合作，培養具國際觀之PCB技術人才，以對應未來快速競爭時代。

臻鼎是全球PCB龍頭，先前看好台灣因具備完整半導體聚落將是AI中心，計畫擴大台灣投資，先前臻鼎董事長沈慶芳在第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show2024）期間受訪說，高雄研發中心將規劃成為AI中心，並加碼投資，產品包括載板、HDI、硬板與AI相關領域，預計明年會有業績貢獻。

AI 臻鼎

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