快訊

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

緯創多元策略 外資喊買

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

多家外資看好緯創（3231），其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品產能，有助降低潛在關稅風險，加上後續AI伺服器放量，有望挹注營收表現，高盛、花旗、野村均給予「買進」的評等，目標價方面，花旗從170元降至165元，高盛與野村分別維持152元、146元。

高盛表示，緯創12月20日宣布在美國、越南及印度的四項投資計畫，以因應當前地緣政治動態。預測2025年非PC業務將占緯創總營收62%，帶動營收年成長19%至1.2兆元。

高盛指出，緯創最新多元投資計畫，總計9,850萬美元，目標為全球產能多元化。看好緯創的生產多元化策略，以因應當前地緣政治動態，估計美國市場占緯創總營收的45%至50%。

另外，高盛認為，預期緯創2024至2025年盈利將成長，其中主因消費性PC回補庫存，加上商用PC升級周期，帶動2024年PC市場復甦，另外AI伺服器需求增加，帶動GPU和AI伺服器成長，以及一般伺服器需求復甦。

花旗認為，預期AI伺服器（包括機架與零組件）將成為主要驅動力。雖然增加GB200機架可能會攤薄毛利率，但管理階層預期營業利益率在2025年將會因規模效益而改善。

野村表示，在一般伺服器方面，緯創已獲得多項專案，預計2025年一般伺服器銷售額成長將優於市場。預估今年全年緯創AI伺服器加上一般伺服器銷售額占公司總銷售額40%以上，2025年將成長至50%以上。

伺服器 緯創

延伸閱讀

馬斯克衝人工智慧 輝達超微砸錢挺…台廠迎AI建置大潮

大摩：全球第3季伺服器直接出貨季增2% 看好四檔台股

大摩：筆電2025年Q1有望淡季不淡 看好廣達及緯創

00878股息入戶頭一張可領550元！ 專家：少數歷經過市場多空循環的高股息ETF

相關新聞

大立光、玉晶光 四檔火

台股昨（26）日跳空開高後呈量縮狹幅震盪走勢，其中，光學股成為亮點，龍頭股大立光（3008）、玉晶光（3406）表現亮眼...

奇鋐、雙鴻 押逾三個月

台股近日震盪，盤面上以類股輪動為主，散熱概念股受市場追捧，其中奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等受資金挹注，發行券商建...

貿聯 瞄準逾200天

貿聯-KY（3665）為全球連接線束解決方案領導廠，產品分工業、電器、車用及資訊科技等五大產線。11月營收49.10億元...

長榮 選價內外15%

長榮（2603）第3季營收1,527.8億元，年增109.8%，毛利率增至52.6%，營業利益771.57億元，年增78...

華城 二檔馬力強

華城（1519）受惠於未來電力需求大幅增加，以及能源轉型趨勢，接單暢旺。法人表示，目前華城訂單能見度已達2027至202...

最牛一輪／順達彈升 統一53叫好

順達（3211）昨（26）日爆出逾七萬張大量，股價漲5.35%，以246.5元作收；公司近年積極轉型，發展非IT事業，產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。