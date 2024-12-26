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晶心科力拚單季轉盈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

CPU IP廠商晶心科（6533）持續擴大車用領域，昨（26）日公布推出AndesCore D45-SE功能安全RISC-V處理器IP，該IP將以獲得ISO 26262 ASIL-D，也就是汽車安全完整性D級認證為目的。

晶心科2023年公布第一個通過ISO 26262 功能安全標準認證、全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP，也就是N25F-SE，是首個車規級RISC-V IP。如果D45-SE也順利通過前述認證，將成為其第二個車規級RISC-V IP。

晶心科指出，D45-SE集合許多強化功能安全的機制，確保容錯能力，滿足對安全應用的嚴格要求。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，D45-SE是一款高性能RISC-V處理器，提供安全性和可靠性。公司致力於提供高安全可靠的處理器解決方案。

晶心科去年業績首次突破10億元大關，今年累計前11月合併營收為12.25億元，年增40.6％，年度業績已確定將續創歷史新高。但第3季每股淨損0.04元，連續四個季度陷入虧損，針對本季是否能單季轉虧為盈，該公司強調，對於本季營運保持樂觀態度，希望能有好成績。

晶心科 處理器

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