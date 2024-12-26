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元山射三箭 要績增雙位數

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（26）日召開法說會，總經理劉賢文指出，明年車用電子、高階運算IT及生活系統事業持續成長，有信心營收雙位數增長，獲利同步提升，營運持審慎樂觀態度。

劉賢文表示，目前訂單狀況受市場波及有限，且近二年取得不少同業訂單轉移，訂單能見度不錯，估明年車用電子營收有望年增12%。

元山今年前三季營收29.17億元，年增3.7%，稅後純益1.57億元，年增14.5%。前三季營收結構中，車用46%占最大宗，其次是高階運算IT約30%，生活家電約17%；車用客戶中，歐洲品牌占比六成，中國大陸品牌約四成，未來估計中國大陸品牌會提升至五成。

高階IT方面，劉賢文透露，有積極切入AI伺服器市場，此一業務成長性可期。生活系統事業部分則朝生活科技系統進行轉型，全年估個位數成長。

營收 車用電子

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