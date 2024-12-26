精成科27日起 買2,500張庫藏股轉讓股份予員工

瀚宇博（5469）旗下子公司精成科（6191）今日公告，27日起買2,500張庫藏股轉讓股份予員工，預定買回之期間:113/12/27~114/02/26，買回區間價格（元）：53.00~76.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

精成科提到，公司經113年12月26日董事會決議通過，預計於113年12月27日至114年2月26日於集中交易市場買回公司股份計2,500仟股，買回區間價格為每股新台幣53元至76元之間，惟股價低於所定區間價格下限時，本公司將繼續執行買回。

精成科也提到，董事會聲明書提及上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.53%，且本次預計買回股份所需金額上限為新台幣190,000仟元，僅占本公司113年9月30日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產21,787,610仟元之0.87%。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。