BBU 人氣旺 AES-KY 續漲停 新盛力、興能高、西勝齊亮燈

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，且將導入電池備援電力模組（BBU），AES-KY挾雙題材加持，拉出第2根漲停，股價衝達1,180元；BBU人氣旺，吸引資金搶進，新盛力（4931）、興能高（6558）、西勝（3625）也跟進亮燈漲停。

美系外資先前的一篇報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動BBU相關概念股成為市場焦點。

輝達GB300將導入電池備援電力模組，指標股AES-KY股價從11月初的503元往上拉升，12月4日盤中一度衝達1,095元，股價翻倍漲，不過，因為股價的飆漲，12月9日起到20日遭到處置，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

AES-KY在處置結束出關後攻勢再起，加上納入臺灣中型100指數成分股的雙題材加持下，繼25日衝上漲停1,075元收盤後，26日漲勢持續，早盤以1,120元開高後走高再衝上漲停1,180元。

AES-KY大漲帶動BBU概念股攻勢持續，新盛力衝上75.5元漲停板；興能高及西勝也亮燈漲停；加百裕（3323）盤中上漲逾8%，順達（3211）盤中漲幅逾逾6%。