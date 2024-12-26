水泥廠也插旗機器人 子公司感測器獲採用 環泥盤中大漲

機器人概念股26日漲多回檔，僅剩大銀微系統（4576）、聰泰（5474）、慧友（5484）盤中仍維持小漲，不過水泥大廠環泥（1104）也傳出搶進機器人領域，轉投資感測元件廠利永環球獲北美電動車大廠的AI機器人觸覺應用採用，盤中大漲近5%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年以來持續看好機器人，輝達在今年3月間「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，10月間黃仁勳出席聯想在西雅圖舉辦的科技創新大會（Tech World）時再度高呼機器人在AI時代的重要性，強調「AI本質上就是機器人」。

17日黃仁勳展示新產品Jetson Orin Nano Super，強調是為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台，算力達每秒70兆次，功耗只有25瓦。加上16日時台積電（2330）董事長魏哲家表態看好台灣發展多功能機器人，帶動機器人概念股強漲，多檔個股短短六天漲幅超過30%。

不過，機器人概念股瘋漲一周後，今大多漲多下跌，佳能（2374）、穎漢（4562）盤中跌幅逾5%，和椿（6215）、昆盈（2365）、華晶科（3059）、宸曜（6922）跌幅逾4%，鈞興-KY（4571）、盟立（2464）跌幅逾3%。但環泥因傳出轉投資感測元件廠利永環球產品獲得北美電動車大廠AI機器人觸覺應用採用，股價盤中強漲逾4%。

利永環球為環泥百分之百持股子公司，專門設計、生產超薄型微機電壓力感測器，並具有系統整合能力，廣泛應用在消費型電子產品、工業 4.0及半導體設備、AI倉儲、AI醫療等領域。AI醫療領域之離床預報通知系統已導入北醫行愛長照中心，並在美國配合通路商鋪貨，預期明年將有1萬台的出貨量。